Bull’s Darts strikt ’Santa Claus’ Ricky Evans

De vrolijke Engelsman zette in januari Ally Pally op zijn kop voor zijn partijen tegen Fallon Sherrock en Joe Cullen, maar de kerstman van weleer wil meer zijn dan een sfeermaker en razendsnelle darter.

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk hieronder de opkomst van Rapid Ricky als Santa Claus tijdens het afgelopen WK

Evans, die een meerjarig contract tekent in ’s Gravenzande ondanks de interesse van andere merken, had tien jaar lang Target als supplier, dat onder anderen Raymond van Barneveld onder contract heeft staan. De Engelsman verloor in 2013 als talent de finale van het jeugd-WK van de PDC van Michael Smith en is de laatste jaren teruggevallen op de Order of Merit, tot een huidige 48e plek. Hij wil dit jaar terugkeren in de top-32 en weer een serieuze gegadigde worden voor de vele PDC-titels die door het jaar heen te winnen zijn.

Xander Zwinkels (r), topman van Bull’s Darts, schudt de hand van Ricky Evans Ⓒ Bull’s Darts

Kleine veranderingen, groot verschil

Zijn dart zal daarvoor veranderingen ondergaan en inmiddels heeft hij verschillende testsessies uitgevoerd bij Bull’s Darts. Kleine veranderingen aan de pijl kunnen een groot verschil kunnen maken qua gooien. Niet elke pijl is zomaar geschikt voor een darter.

Het Nederlandse dartmerk heeft ook onder anderen Dirk van Duijvenbode, de Belg Kim Huybrechts en de Duitse publiekslieveling Max Hopp onder contract staan.