Eredivisie CV-directeur Jan de Jong verlengt contract tot medio 2026: ’Het blijft leuk’

De 56 jaar oude De Jong is sinds mei 2020 directeur van de Eredivisie. Daarvoor was hij algemeen directeur bij Feyenoord en de NOS.

„Het is en blijft leuk, ingewikkeld en uitdagend om steeds weer, ongeacht het onderwerp, alle achttien clubs aangesloten te houden en proberen op één lijn te krijgen. Of te houden. De verbondenheid in de Eredivisie is groot, maar de onderlinge verschillen ook en daarmee lopen de belangen lang niet altijd parallel”, aldus De Jong.

Chinees staatscircus

„De Eredivisie CV staat voor wat ons allen bindt: een sterke, aantrekkelijke en succesvolle competitie. Sportief en financieel. Dat vergt soms veel van je evenwichtskunsten. Je bent hier bij de Eredivisie soms net een Chinees staatscircus, zoveel bordjes moet je tegelijk in de lucht houden. Daar moet je van houden.”

De Eredivisie CV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de hoogste voetbalcompetitie van Nederland, zowel commercieel, organisatorisch, strategisch als qua merk.