Hamilton ’ontroerd’ na antiracismeprotest

De 35-jarige Hamilton, de enige zwarte coureur in de F1, deed mee aan de protesten die sinds de dood van George Floyd in de Verenigde Staten regelmatig in de Engelse hoofdstad worden gehouden. „Vandaag ging ik naar Hyde Park voor het vreedzame protest en ik was zo trots om persoonlijk te zien hoe zoveel mensen van alle rassen en achtergronden deze beweging steunen”, schreef de wereldkampioen op Instagram. „Ik was er trots op daar te zijn om zo de Black Lives Matter-beweging en mijn zwarte afkomst te erkennen en te ondersteunen.”

„Ik was ook blij om zoveel witte actievoerders te zien die daar waren in de naam van gelijkheid voor iedereen. Het was echt ontroerend. Ik ben er zeer zeker van dat er verandering zal komen, maar we kunnen nu niet stoppen. Blijf pushen.”

Hamilton plaatste ook een foto van zichzelf terwijl hij een Black Lives Matter-bord omhoog houdt. Op zijn T-shirt stond de tekst: Black is a vibe.

De Britse wereldkampioen heeft zich de afgelopen tijd nadrukkelijk gemengd in het debat over racisme. Zo pleitte hij eerder voor meer diversiteit in de racewereld.