Nieuwe seizoen niet in gevaar voor Fernando Alonso na ongeluk

Gevreesd werd voor pittige schade, maar dat lijkt erg mee te vallen, zo blijkt uit het statement. „Na het ongeluk van gisteren is Fernando een nacht ter observatie in het ziekenhuis gebleven. Artsen hebben een breuk in zijn bovenkaak vastgesteld en hieraan is hij geopereerd. Het medische team is blij met zijn vorderingen.”

Duidelijk is dat Alonso nog 48 uur in het ziekenhuis moet blijven. „Vooruitkijkend. Na een paar dagen van totale rust kan hij de training geleidelijk aan weer hervatten. We verwachten dat hij de voorbereiding op het nieuwe seizoen volledig kan meedraaien.”

De openingsrace van het Formule 1-seizoen wordt op 28 maart afgewerkt in Bahrein. De 39-jarige Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, is na twee jaar terug in de Formule 1. Alonso vormt nu bij Alpine het rijdersduo met de Fransman Esteban Ocon.

Luister ook naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers: