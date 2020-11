Anish Giri doet mee aan uniek schaaktoernooi

Voor het eerst in de geschiedenis van de schaaksport wordt er gedurende een heel seizoen een online Champions Tour gehouden. Nederlander Anish Giri is een van de zestien deelnemende topspelers. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

DEN HAAG - Dat de huidige pandemie ook tot interessante ontwikkelingen leidt, bewijst de schaaksport. Vooral online is het ’bordspel’ populairder dan ooit en de beste spelers ter wereld zetten dat de komende maanden kracht bij met een uniek kampioenschap. Voor het eerst in de historie wordt er gedurende een heel seizoen een heuse online Champions Tour gehouden. Nederlander Anish Giri, de nummer tien van de wereld, is een van de zestien uitverkoren grootmeesters.