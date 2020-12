Nog meer zorgen voor Ronald Koeman

Trainer Ronald Koeman bracht Dembélé na rust in het veld voor Philippe Coutinho. De 23-jarige vleugelspits speelde de wedstrijd uit, maar uit tests bleek zondag dat hij zijn hamstring heeft verrekt.

Dembélé is niet het enige Catalaanse blessuregeval. Ook Ansu Fati, Samuel Umtiti, Gerard Pique en Sergi Roberto zitten in de lappenmand.

Tegen Cádiz speelde de Franse vleugelspeler zijn twaalfde wedstrijd van het seizoen. Hij scoorde vier keer. Koeman complimenteerde Dembélé in de aanloop naar het duel met de nieuwkomer in de Spaanse competitie nog vanwege diens recente vorm.

De druk staat sowieso vol op de ketel bij Koeman. De Spaanse kranten waren na het duel met Cádiz niet mals in hun kritieken.

Bij de beslissende 2-1 van Cadiz hadden diverse spelers volgens de Spaanse sportkrant AS meer weg van acteurs uit een lachfilm. De conclusie was dat FC Barcelona ’zelfmoord’ pleegde in Andalusië.