Met aanwinst Denilho Cleonise is FC Twente klaar voor het seizoen

„Ons was gezegd, dat hij transfervrij was, maar omdat Genoa hem een nieuwe contractaanbieding bleek te hebben gedaan, moesten we, als we hem onder contract wilden nemen, een opleidingsvergoeding van een paar ton betalen. Onder die voorwaarden wilden we hem niet contracteren. Uiteindelijk zijn we er op een goede manier uitgekomen. Hij tekent voor twee seizoenen met een optie voor nog twee jaar”, aldus Streuer. De oplossing is, dat Genoa in ruil voor het afzien van een opleidingsvergoeding een doorverkooppercentage heeft gekregen en op die manier meeprofiteert van een eventuele transfer in de toekomst.

Met het afronden van de komst van Cleonise heeft Streuer het leeuwendeel van zijn werk gedaan. „In principe zijn we hiermee klaar voor komend seizoen of er moeten nog heel gekke dingen gebeuren. En dan doel ik op het wegvallen van een speler door een verkoop of door een ernstige blessure. Ik denk dat we een goede groep hebben, die in het linkerrijtje kan spelen. Maar dat moet allemaal nog wel worden waargemaakt. De start (2-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard, red.) was niet goed, maar het is nog vroeg in het seizoen en we hebben ook nog een aantal spelers, dat op dit moment niet inzetbaar is, maar hopelijk in de loop van het seizoen terugkomt en belangrijk kan zijn voor het team (Cerny, Brama, Pleguezuelo, Misidjan, Pierie en Lukoki, red.). Al is dat wat Lukoki betreft misschien wat te optimistisch, omdat hij nog niet zo lang geleden een zware knieblessure heeft opgelopen.”

Streuer wist de afgelopen maanden de huurlingen Kik Pierie (nog een tijdje uit de running) en Luka Ilic nog een seizoen te huren van respectievelijk Ajax en Manchester City, nam de vorig seizoen gehuurde en momenteel geblesseerde Vaclav Cerny definitief over van FC Utrecht, huurde Michel Vlap bij Anderlecht, Michal Sadilek bij PSV, Manfred Ugalde bij Manchester City en Dimitris Limnios bij 1.FC Köln en contracteerde de transfervrij Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Lars Unnerstall (PSV), Robin Pröpper (Heracles Almelo) en nu dus Denilho Cleonise (Genoa).