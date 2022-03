Van Gaal adviseert Ten Hag niet naar ManUnited te gaan

„Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United. Maar Manchester United is een commerciële club. Dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter gaan naar een voetbalclub. Ik ga niet zijn carrière begeleiden. Dan belt hij me zelf op, want we hebben wel eens gesprekken met elkaar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club.”

Van Gaal ging na het WK van 2014, waar hij met het Nederlands elftal derde werd, aan de slag bij United. Na twee moeizame seizoenen werd hij ontslagen. Wel wist Van Gaal met United de FA Cup te winnen.