Van der Poel heeft twijfels over toekomst veldrijden

Adrie van der Poel Ⓒ RENE BOUWMAN,

DÜBENDORF - We juichen bijna wekelijks om de suprematie van Mathieu van der Poel en de Nederlandse vrouwen in de kleine crosswereld. Maar achter de schermen van deze sport in de marge rommelt het onophoudelijk. Ook nu de overkoepelende bond UCI de kalender voor volgend seizoen heeft gepresenteerd, fronsen velen de wenkbrauwen. ,,De komende twee jaar worden heel spannend voor het veldrijden’’, zegt Adrie van der Poel.