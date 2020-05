’Grote stap terug door schadelijke actie Kalou’

Salomon Kalou is door Hertha BSC geschorst vanwege de video. Ⓒ REUTERS

Vlak voordat in Duitsland wordt besloten of het seizoen in de Bundesliga kan worden hervat, heeft de nonchalante houding van voetballer Salomon Kalou van Hertha BSC ten aanzien van het coronavirus voor grote opschudding gezorgd.