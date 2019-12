Sport Kort: Xavi begint WK goed met Al-Sadd

22.08 uur: Al-Sadd heeft bij het wereldkampioenschap voor clubteams de volgende ronde gehaald. Het elftal van trainer Xavi was na verlenging te sterk voor Hienghène Sport, een club uit Nieuw-Caledonië. Het werd 3-1.

Al-Sadd, de kampioen van Qatar, neemt het in de tweede ronde op tegen CF Monterrey. De Mexicaanse club van de geblesseerde Nederlandse spits Vincent Janssen won dit jaar de Champions League voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Voetbal: Rangers FC langer door met trainer Gerrard

18.51 uur: Steven Gerrard blijft voorlopig trainer van Rangers FC. De voormalige Engelse international staat op het punt een nieuw contract te tekenen, zei hij woensdag in aanloop naar het laatste groepsduel in de Europa League tegen Young Boys van donderdag.

„De clubleiding heeft me ruim een week geleden benaderd met de vraag of ik wil bijtekenen. Voor mij is het een vrij eenvoudige beslissing”, aldus Gerrard, die nu ruim anderhalf jaar hoofdcoach is van de Rangers. „Ik ben gelukkig hier en wil de club helpen terug te keren op het niveau waarop we ooit geacteerd hebben.”

De Rangers zijn 54-voudig Schots kampioen. De laatste landstitel dateert uit 2011. De club, toen nog Glasgow Rangers genaamd, werd in 2012 teruggezet naar het vierde niveau vanwege een faillissement.

Voetbal: Ferguson ook zondag op de bank bij Everton

18.49 uur: Duncan Ferguson zit ook zondag op de bank als trainer van Everton. De voormalige assistent krijgt voorlopig het vertrouwen van de clubleiding.

Ferguson debuteerde zaterdag als hoofdcoach na het ontslag van Marco Silva. De Portugees werd donderdag, na drie achtereenvolgende nederlagen, ontslagen. Met Ferguson als eindverantwoordelijke won Everton met 3-1 van Chelsea.

Everton speelt zondag de uitwedstrijd tegen Manchester United.

Voetbal: Van Wolfswinkel bij Basel weer op veld

16.04 uur: Ricky van Wolfswinkel staat voor het eerst sinds zijn hersenoperatie eind augustus weer op het trainingsveld bij FC Basel. Dat heeft de club donderdag laten weten. De oud-speler van onder meer Vitesse mag vooralsnog alleen met de bal trainen. Fysiek contact en koppen is strikt verboden.

Van Wolfswinkel liep begin dit seizoen een hersenschudding op. Uit scans die werden gemaakt kwam ook naar voren dat de speler een aneurysma in zijn hersenen had. Dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen, die kan leiden tot een hersenbloeding. Een operatie was daarom noodzakelijk.

Tennis: Calvelli nieuwe directeur tennisbond ATP

13.18 uur: De Italiaan Massimo Calvelli is benoemd tot directeur van de ATP, de bond van professionele tennissers. Hij gaat nauw samenwerken met zijn landgenoot Andrea Gaudenzi, die in oktober tot voorzitter is gekozen. Het duo gaat vanaf 1 januari aan de slag, meldt de in Londen gevestigde associatie.

Calvelli en Gaudenzi zijn de opvolgers van Chris Kermode, die als directeur én voorzitter fungeerde. Op aandringen van de tennissers zijn de functies uit elkaar gehaald.

Calvelli (45) is zelf oud-tennisser. Hij was de laatste jaren werkzaam bij het Amerikaanse sportmerk Nike.

Honkballer Gregorius van Yankees naar Phillies

09.30 uur Honkballer Didi Gregorius zet zijn carrière in de Amerikaanse Major League Baseball voort bij Philadelphia Phillies. De in Amsterdam geboren korte stop heeft volgens diverse media een contract voor een jaar getekend bij de ploeg van manager Joe Girardi. Hij gaat naar verluidt 14 miljoen dollar verdienen, omgerekend 12,6 miljoen euro.

Gregorius (29) speelde de afgelopen vijf jaar bij New York Yankees. Die club besloot hem geen nieuwe aanbieding te doen, waardoor hij vrij was naar een andere club uit te kijken. Bij de Phillies wordt Gregorius herenigd met Girardi, de coach die hem in 2015 naar de Yankees haalde en in oktober werd aangesteld bij de Phillies.

De Amsterdammer miste afgelopen seizoen veel wedstrijden door een slepende elleboogblessure.