Ludiek filmpje Jumbo-Visma: ’Olav Kooij gaat nergens naartoe’

Dat meldt de ploeg met een ludiek filmpje op Twitter waarin de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de Fransman Christophe Laporte zogenaamd afscheid nemen van hun ploeggenoot. Lang zag het ernaar uit dat de 21-jarige Zuid-Hollander zou vertrekken om bij een andere ploeg meer kans te maken op deelname aan de Tour de France de komende jaren.

"Ik ben superblij dat ik nog twee jaar langer bij deze ploeg kan blijven"

Na de waarderende woorden van Vingegaard en Laporte komt sportief directeur Merijn Zeeman met de mededeling dat Kooij toch blijft. „Olav gaat nergens naartoe. Olav blijft bij ons”, zegt Zeeman waarna in beeld verschijnt dat de renner zijn contract heeft verlengd tot en met 2025.

Kooij boekte als professional al 21 overwinningen. Dit jaar won hij onder meer een rit in Parijs-Nice en vorige week nog een rit en het eindklassement in de ZLM Tour. „Ik ben superblij dat ik nog twee jaar langer bij deze ploeg kan blijven”, meldt Kooij via zijn ploeg. „Ik voel me hier enorm thuis en heb mezelf de laatste jaren op een heel fijne manier verder kunnen ontwikkelen. Hier kan ik het beste uit mezelf halen, zowel qua begeleiding als wedstrijdprogramma.”

’Intensieve gesprekken’

Zeeman meldt dat er de afgelopen maanden „intensieve gesprekken” zijn geweest over de toekomst van Kooij. „Daarin hebben we eerlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar besproken. Iedereen kent de kracht van onze ploeg en onze rennersgroep. Samen redeneren we vanuit onze resultaatdoelen, maar ook de ontwikkeling van onze renners speelt daarin een belangrijke rol. Met Olav hebben we grote doelen en dat betekent dat hij volgend jaar zijn debuut zal maken in een grote ronde. Naast het sprinten op topniveau heeft hij ook in de klassiekers mogelijkheden”, aldus Zeeman.