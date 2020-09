Sport kort: Golfer Koepka mist US Open door knieblessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Koepka mist US Open door knieblessure

21.34 uur: De Amerikaanse topgolfer Brooks Koepka mist volgende week het US Open, een van de vier majors. De tweevoudig winnaar (2017 en 2018) ondervindt te veel last van een knieblessure die hem al weken plaagt. „Gezond worden is nu het doel en hopelijk kan ik snel weer op 100 procent toernooien spelen”, twitterde de 30-jarige Koepka, de voormalige nummer 1 van de wereld die is afgezakt naar plek 8.

Het US Open golf begint op 17 september en wordt afgewerkt op golfbaan Winged Foot in Mamaroneck (New York). Toeschouwers zijn vanwege het coronavirus niet welkom. Titelverdediger is de Amerikaan Gary Woodland.

Wielrennen: Woods na ritzege nieuwe leider in Tirreno-Adriatico

16.14 uur: De Canadees Michael Woods heeft de derde etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een lastige heuvelrit over 217 kilometer van Follonica naar Saturnia. Woods, die rijdt voor EF Pro Cycling, viel aan op de Muro di Poggio Murella, een klim ruim 10 kilometer voor de finish. Rafal Majka sloot na de klim aan, maar de Pool van Bora-hansgrohe werd in de sprint om de dagzege geklopt door Woods die ook de nieuwe leider is. Wilco Kelderman (Sunweb) won de sprint van een eerste achtervolgende groep, 20 seconden nadat de ritwinnaar de finish was gepasseerd.

Woods nam de leiderstrui over van de Duitser Pascal Ackermann die de eerste twee etappes had gewonnen.

Nadat een kopgroep met onder anderen Pascal Eenkhoorn lang op kop had gereden, spitste de strijd zich toe op de helling, die woensdag een nieuwe naam kreeg: de Muro del Pirata, vernoemd naar de bijnaam van de in 2004 overleden Marco Pantani. De klim behoorde tot zijn vaste trainingsrondje. Woods ging er in de aanval, terwijl achter hem klassementsfavorieten als Simon Yates en Geraint Thomas een achtervolgende groep vormden. Mathieu van der Poel kon het tempo op stukken met een stijgingspercentage van 20 procent niet volgen en raakte achterop.

Woods zag in de afdaling naar Saturnia alleen Majka aansluiten maar was in de sprint de sterkste. „Dit was een etappe, die ik op het oog had. Met dank aan het harde werk van mijn ploeggenoten was een aanval op die klim mijn enige optie”, vertelde Woods, twee jaar geleden ritwinnaar in de Vuelta. Hij kijkt al uit naar het WK, over ruim twee weken in Imola. „Ik houd van koersen in Italië.” Twee jaar geleden was hij op het WK in Innsbruck al derde.

Van der Poel hield de schade beperkt en finishte 33 seconden na Woods als twaalfde in een groep met ook Sunweb-renner Sam Oomen. Donderdag en vrijdag volgen twee bergritten. De Tirreno eindigt maandag.

Voetbal: UEFA zoekt vrijwilligers voor EK-duels in Amsterdam

15.34 uur: De Europese voetbalbond UEFA zoekt vrijwilligers om volgend jaar de EK-wedstrijden in Amsterdam in goede banen te leiden. Het gaat om drie pouleduels en een wedstrijd in de achtste finales.

Het vrijwilligersteam was al compleet, maar omdat het EK vanwege het coronavirus met een jaar werd verplaatst, zijn er nu plekken vrijgekomen van vrijwilligers die in de zomer van 2021 niet beschikbaar zijn.

De vrijwilligers gaan aan de slag op drie verschillende locaties: de Johan Cruijff ArenA, Schiphol Airport en het International Broadcast Center (IBC) in Haarlemmermeer. Alle vrijwilligers moeten op 1 mei 2021 18 jaar of ouder zijn.

Voetbal: UEFA verplaatst loting naar Nyon vanwege coronavirus

15.11 uur: De loting voor de groepsfase van de Champions League en Europa League is op 1 oktober toch niet in Athene. De UEFA heeft besloten te kiezen voor het eigen hoofdkantoor in Nyon. Vertegenwoordigers van clubs zijn daarbij niet welkom.

Aanvankelijk was het de bedoeling iedereen in een grote ruimte in Athene te ontvangen. De UEFA zou daarmee de huidige regels van de Griekse overheid wat betreft corona overtreden. Daarom is overgeschakeld naar een ander plan. „Alle partijen waren het erover eens dat de volksgezondheid de hoogste prioriteit moet blijven hebben en dat het momenteel niet mogelijk is om een evenement van een dergelijke omvang met gasten in Athene te organiseren”, aldus de UEFA.

De groepsfase van de Champions League begint dit seizoen vanwege het coronavirus pas op 20 oktober.

Motorsport: Motorcrosser Coldenhoff 6e in eerste manche GP Faenza

14.43 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff (Gasgas) is woensdag als zesde geëindigd in de eerste manche van de Grote Prijs van Faenza in de MXGP. De zege op het Italiaanse circuit ging naar de Zwitser Jeremy Seewer op zijn Yamaha.

Op het podium stonden verder de Spanjaard Jorge Prado (KTM) en de Fransman Romain Febvre, die rijdt op een Kawasaki.

De Nederlandse favoriet Jeffrey Herlings ontbrak, na een zware val in de ochtend in de vrije training.

Wielrennen: Philipsen versterkt ploeg Van der Poel

13.03 uur: Alpecin-Fenix heeft laten weten Jasper Philipsen te hebben gecontracteerd. De 22-jarige sprinter wordt daarmee ploeggenoot van de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij maakt op 1 januari de overstap van UAE Team Emirates en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

De Belg staat bekend als aanstormend talent en hoopt bij Alpecin-Fenix nog beter te worden. „Ik kijk er enorm naar uit om een nieuwe stap in mijn loopbaan te zetten. Het team is bijzonder ambitieus en staat bovendien te boek als zeer professioneel. Dat zijn de doorslaggevende factoren geweest om voor dit project te kiezen.”

„Met Mathieu van der Poel hebben we een absolute kopman, maar we streven er voortdurend naar om het team in de breedte te versterken”, zegt het teammanagement in een verklaring.

Jumping Amsterdam geschrapt vanwege coronavirus

11:34 uur Jumping Amsterdam gaat eind januari niet door. De organisatie van het paardensportevenement heeft besloten de eerstkomende editie vanwege het coronavirus te schrappen.

„Deze beslissing viel ons heel, heel moeilijk”, vertelt Paul Riemens, directeur van de RAI in Amsterdam en tevens bestuursvoorzitter van Jumping Amsterdam. „We gaan de teamspirit en het samenzijn met alle betrokkenen, het publiek, de deelnemers, partners, vrijwilligers en exposanten ontzettend missen. Maar we willen geen enkel risico nemen wat betreft ieders gezondheid. En vanuit financieel oogpunt is het niet verantwoord om kosten te gaan maken in een tijd waarin de onzekerheid heerst en maatregelen continu aangepast worden. Om de continuïteit van Jumping Amsterdam op de lange termijn te kunnen waarborgen, is het daarom verstandiger om één jaar over te slaan en onze pijlen te richting op de editie van 2022.”

Jumping Amsterdam zou worden gehouden van 28 tot en met 31 januari.

Basketbal: Miami Heat in NBA opnieuw succesvol

07:55 uur De basketballers van Miami Heat hebben zich ten koste van het favoriete Milwaukee Bucks geplaatst voor de finale van de Eastern Conference. Miami won met met 103-94. Bij de tegenstander ontbrak sterspeler Giannis Antetokounmpo, die geblesseerd vanaf de bank toekeek.

Daarmee kwam Miami in de best-of-seven op een beslissende voorsprong van 4-1.

Jimmy Butler en Goran Dragic waren beiden goed voor 17 punten voor Miami Heats, waarmee ze uitgroeiden tot de topscorers van de winnaar. Zes spelers van de club kwamen in de dubbele cijfers. Khris Middleton van de Bucks kwam tot een score van 23 punten. Antetokounmpo zat langs de kant wegens problemen met een enkel. Een uur voor het begin werd besloten dat hij niet zou spelen.

Miami Heat speelt nu tegen Boston Celtics of Toronto Raptors.