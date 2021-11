Ajax reageert nog niet op akkoord over Nouri

Daar staat te lezen: ’De speler Abdelhak Nouri is op 8 juli 2017 tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk onwel geworden en heeft hierbij hersenschade opgelopen. Nadat uit onderzoek was gebleken dat de behandeling van de speler op het veld in Oostenrijk niet adequaat was, heeft Ajax aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen daarvan. Op 23 januari 2021 is namens de speler een arbitragezaak aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB met het verzoek een uitspraak te doen in deze zaak. Ajax is in afwachting van de uitspraak van de arbitragezaak. Het financiële effect is derhalve nog niet in te schatten. Daarnaast blijven Ajax en de vertegenwoordigers van Abdelhak Nouri met elkaar in gesprek onder andere om de mogelijkheden van een minnelijke regeling te onderzoeken.’

Die minnelijke regeling is nu dus gevonden.