CSKA Sofia plukt Menno Koch weg bij Eupen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Menno Koch van Eupen naar CSKA Sofia

15.01 uur: Menno Koch stapt van Eupen over naar het Bulgaarse CSKA Sofia. De 26-jarige Koch speelde sinds de zomer van 2019 voor Eupen, dat hem weghaalde bij NAC Breda. Hij speelde er 42 wedstrijden en had nog een contract tot 30 juni 2022.

Bij CSKA Sofia, 31-voudig landskampioen, ligt voor de centrale verdediger een verbintenis klaar van 3,5 jaar. De transfermarkt in Bulgarije is nog open tot 28 februari. „Wij betreuren zijn vertrek maar wilden hem deze kans op een lang verblijf bij CSKA niet ontzeggen”, zegt sportief directeur van Eupen, Jordi Condom.

Atletiek: Kenia houdt vast aan zelfde marathonlopers voor Spelen

14.34 uur: De atleten waarmee Kenia komende zomer in Sapporo aan de marathon op de Olympische Spelen deelneemt zijn dezelfde die vorig jaar waren aangewezen. Onder hen is titelverdediger en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Brigid Kosgei, de houdster van het wereldrecord bij de vrouwen. De Spelen van Tokio werden vorig jaar met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

De ploeg, die verder bestaat uit Lawrence Cherono, winnaar van WK-brons Amos Kipruto, regerend wereldkampioene Ruth Chepngetich en Vivian Cheruiyot, trekt zich vanaf 3 maart terug in een bubbel om coronabesmetting te voorkomen. Dat gebeurt in Kaptagat, in het noordwesten van Kenia.

„Wij blijven bij dezelfde selectie voor de marathon als vorig jaar. De atleten zullen op hun best zijn om de strijd aan te gaan met de concurrentie. Een winnend team hoef je niet te veranderen”, zei Barnabas Korir namens de atletiekbond van het Afrikaanse land.

Basketbal: Den Bosch huisvest opnieuw Europese duels

13.36 uur: Heroes Den Bosch mag opnieuw één of twee Europese duels in de eigen Maaspoort afwerken. Acht teams zullen hun wedstrijden in de zestiende finales en de daaropvolgende twee kwartfinales in Den Bosch spelen. De internationale bond FIBA gaat daarmee deels in op het aanbod van de Bosschenaren, die zelfs gastheer wilden zijn voor alle zestien teams.

Heroes Den Bosch neemt het in de achtste finales op tegen de Poolse club Arged BMSLAM Stal Ostrow. In een mogelijke kwartfinale is de winnaar van het duel tussen het Oekraïense BC Prometey en het Belgische Belfius Mons-Hainaut de tegenstander. De andere teams die hun wedstrijden in Den Bosch zullen afwerken zijn het Poolse Anwil, het Griekse Iraklis BC, Ironi Ness Ziona uit Israël en het Oekraïense Kiev Basket.

Het exacte speelschema van de wedstrijden die eind maart moeten plaatsvinden zal later worden bekendgemaakt.

Voetbal: HSV-verdediger Van Drongelen na acht maanden klaar voor rentree

12.19 uur: Na acht maanden revalidatie staat verdediger Rick van Drongelen op het punt zijn rentree te maken bij Hamburger SV. De 22-jarige Van Drongelen liep eind juni in het laatste competitieduel van het afgelopen seizoen een ernstige knieblessure op. Maandag maakt hij in de derby tegen FC St. Pauli mogelijk voor het eerst weer deel uit van de selectie van trainer Daniel Thioune.

Van Drongelen scheurde in juni een kruisband in zijn linkerknie. „Hij is weer vol te belasten”, zei Thioune acht maanden later in lokale media. „Rick mist nog ritme maar zijn knie is volledig hersteld.”

Van Drongelen stapte in 2017 over van Sparta Rotterdam naar HSV waar hij een contract voor vijf jaar ondertekende. Met zijn ploeg gaat hij de komende maanden trachten promotie naar de Bundesliga te bewerkstelligen.

Wielrennen: Wielerbond UCI geeft veiligheidshandboek uit

11.29 uur: De internationale wielrenunie UCI heeft de eerder aangekondigde veiligheidsmaatregelen donderdag gepubliceerd in een handboek. Zoals reeds aangekondigd gaat het daarbij om regels die het wielrennen veiliger en duurzamer moeten maken. Zo moet de zogenoemde finishstraat voortaan voldoen aan in het handboek met afbeeldingen ondersteunde voorwaarden en is fietsen in bepaalde houdingen verboden.

De gids geeft een handleiding voor renners, teams en koersorganisatoren over de nieuwe maatregelen waarvan de meeste op 1 april ingaan. Ook de sancties voor het niet naleven zijn vermeld. Zo zullen renners die in een gewone koers de tijdrithouding aannemen of dalen met de billen op de bovenste buis in plaats van op het zadel, worden gediskwalificeerd. Organisatoren die zich niet aan de voorschriften houden kunnen hoge boetes verwachten, terwijl er ook zal worden ingegrepen als renners afval weggooien buiten de speciaal daarvoor aangegeven plaatsen.

De regels zijn een uitvloeisel van overleg tussen vertegenwoordigers van de UCI, de in de AIOCC vertegenwoordigde organisatoren, de teams verenigd in de AIGCP en rennersvakbond CPA. „Al deze maatregelen, die zijn genomen nadat uit diverse hoeken zorgen zijn geuit, zullen het wegwielrennen veiliger maken voor de belangrijkste betrokkenen, de renners”, zegt UCI-voorzitter David Lappartient in een toelichting. „Het is van groot belang dat iedereen er zich aan houdt, terwijl de UCI blijft werken aan verbeteringen.”

Schaatsen: Marathonschaatser Bart Hoolwerf naar Jumbo-Visma

10.29 uur: Marathonschaatser Bart Hoolwerf komt komend seizoen uit voor Jumbo-Visma. De 23-jarige schaatser, de jongere broer van Evert Hoolwerf, komt over van AB Vakwerk en wordt gehaald als vervanger van de gestopte Erik Jan Kooiman.

Hoolwerf pakte vorig jaar de eindzege in de KNSB Marathon Cup, een competitie over veertien wedstrijden op kunstijs. In 2018 werd hij op de Weissensee Nederlands kampioen op natuurijs. „Ik ga van een ploeg die puur gefocust was op de marathon naar een organisatie met verschillende disciplines. Ik kijk er dan ook naar uit om aan de slag te gaan in een andere omgeving dan dat ik gewend was. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij de perfecte stap is om mezelf te blijven ontwikkelen”, zegt Hoolwerf, die ook deelname aan het olympische onderdeel massastart ambieert.

Volgens ploegleider Peter de Vries haalt de ploeg met Hoolwerf „een goede schaatser met veel potentie” in huis. „Ik ken hem goed, want we hebben eerder al drie jaar met elkaar samengewerkt. Naast het feit dat hij een snel eindschot heeft, kan hij ook goed op natuurijs uit de voeten”, aldus De Vries.

Golf: Golfers missen opnieuw voorjaarscompetitie door corona

09.38 uur: Ook dit jaar zullen zo’n kleine 20.000 Nederlandse golfers het moeten doen zonder voorjaarscompetitie. De Nederlandse Golffederatie (NGF) moet de competitie, die in maart en april wordt gehouden, vanwege de coronamaatregelen opnieuw schrappen.

„Op dit moment is het niet toegestaan om wedstrijden en competities te spelen en is de kans uiterst gering en waarschijnlijk zelfs nihil dat dit eind maart wel weer mag. Dit wordt onder andere door NOC*NSF, het ministerie van VWS en diverse collega-sportbonden bevestigd”, schrijft NGF-voorzitter Caroline Huyskes in een brief aan de clubs. „Alles afwegend hebben wij gemeend dit besluit te moeten nemen.”

Ook vorig jaar moest de voorjaarscompetitie vanwege corona worden afgelast.

„Op de routekaart moeten we in fase 1 zitten om volwassenen wedstrijden te laten spelen. We zitten in fase 4, dus het is domweg niet mogelijk”, licht NGF-directeur Jeroen Stevens toe. „Maar ook als het nu wel zou mogen hielden we onze twijfels over het doorgaan van de competitie. In de eerste plaats omdat het niet de bedoeling is dat we opeens door heel Nederland gaan rijden. En we merken het ook dat mensen het eng of spannend vinden. Ook als het wel mag zullen veel golfers nog niet willen. Ook daarom hebben we besloten nu al duidelijkheid te geven.”

De NGF gaat er vooralsnog vanuit dat de Jeugdcompetitie vanaf juni wel gespeeld kan worden.

Voetbal: Rangers haalt coronazondaars terug bij selectie

09.05 uur: De Schotse voetbalclub Rangers heeft drie van de vijf spelers die vorige week uit de selectie werden gezet vanwege het overtreden van de coronaregels weer laten terugkeren op het trainingsveld. Middenvelder Bongani Zungu en de verdedigers Nathan Patterson en Calvin Bassey hadden zich op de website van de club geëxcuseerd voor hun gedrag.

De drie voetballers waren, samen met de huurlingen Dapo Mebude en Brian Kinnear, gedwongen tot thuisisolatie nadat lokale media hadden ontdekt dat ze een door de politie afgebroken feestje hadden bezocht.

„We zijn tevreden dat de spelers hun verantwoordelijkheid naar de club begrijpen en de straf die ze hebben gekregen accepteren”, aldus coach Steven Gerrard en technisch directeur Ross Wilson in een gezamenlijk schrijven. Of en wanneer de twee gehuurde spelers terugkeren in de selectie meldt de club niet. Rangers speelt donderdag voor de Europa League tegen Antwerp. Het verdedigt op eigen veld een 4-3-voorsprong.

Basketbal: Utah Jazz veel te sterk voor titelverdediger Lakers

07.38 uur: Utah Jazz is voorlopig de best presterende ploeg in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Het team uit Salt Lake City was woensdag duidelijk te sterk voor Los Angeles Lakers: 114-89. Voor de titelverdediger was het de vierde nederlaag op rij.

Donovan Mitchell en Mike Conley waren de uitblinkers bij de thuisploeg, die van de laatste 24 duels er 22 won. Mitchell kwam in de buurt van een zogenoemde triple-double met 13 punten, 10 rebounds en 8 assists. Hetzelfde gold voor Conley die uitkwam op 14 punten, 8 rebounds en 8 assists. Vanaf de bank gekomen zorgde Jordan Clarkson voor 18 punten. Utah heeft nu 26 overwinningen tegen 6 nederlagen. Nooit eerder begon de ploeg zo goed aan het seizoen.

Het duel was slechts in het eerste kwart spannend. De 19 punten die LeBron James verzorgde konden daar niets aan veranderen. De Lakers misten de geblesseerde Anthony Davis en Dennis Schröder, die vanwege het coronaprotocol al vier duels aan de kant staat. De Duitser wordt vrijdag terugverwacht.

Olympische Spelen: Organisatoren vrezen mensenmassa’s bij olympische vlam

07.23: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio heeft donderdag gezegd dat het de estafette met de olympische vlam in aanloop naar de Spelen vanwege de corona-epidemie tijdelijk opschort als die tot mensenmassa’s langs de route leidt. De tocht van de vlam naar Tokio wordt live op televisie uitgezonden om te voorkomen dat grote groepen mensen langs de weg samendrommen.

Het organisatiecomité hoopt echter wel dat het publiek de atleten die als taak hebben om het olympisch vuur naar Tokio te brengen, zal aanmoedigen door te klappen. „Als opeengepakte bijeenkomsten op straat onverhoopt plaatsvinden, kan de estafette gestopt worden omdat we veiligheid en zekerheid prioriteit geven”, aldus comitébestuurder Yukihiko Nunomura.

De beslissing of de estafette door kan gaan is tot dusver uitgesteld vanwege regionale regelgeving. Sommige districten in Japan roepen op om geen onnodige activiteiten buiten te verrichten. Strengere maatregelen, zoals een estafette zonder toeschouwers behoren ook tot de mogelijkheden. Waarvoor uiteindelijk gekozen wordt, zal afhankelijk zijn van het verloop van de epidemie in Japan, aldus de organisatoren.

De weerstand tegen de Olympische Spelen in Japan lijkt de laatste tijd toe te nemen. Steeds meer Japanners zien de gezondheidsrisico’s van een massaal sportevenement niet zitten.