Organisatoren Spelen vrezen mensenmassa’s bij olympische vlam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Utah Jazz veel te sterk voor titelverdediger Lakers

07.38 uur: Utah Jazz is voorlopig de best presterende ploeg in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Het team uit Salt Lake City was woensdag duidelijk te sterk voor Los Angeles Lakers: 114-89. Voor de titelverdediger was het de vierde nederlaag op rij.

Donovan Mitchell en Mike Conley waren de uitblinkers bij de thuisploeg, die van de laatste 24 duels er 22 won. Mitchell kwam in de buurt van een zogenoemde triple-double met 13 punten, 10 rebounds en 8 assists. Hetzelfde gold voor Conley die uitkwam op 14 punten, 8 rebounds en 8 assists. Vanaf de bank gekomen zorgde Jordan Clarkson voor 18 punten. Utah heeft nu 26 overwinningen tegen 6 nederlagen. Nooit eerder begon de ploeg zo goed aan het seizoen.

Het duel was slechts in het eerste kwart spannend. De 19 punten die LeBron James verzorgde konden daar niets aan veranderen. De Lakers misten de geblesseerde Anthony Davis en Dennis Schröder, die vanwege het coronaprotocol al vier duels aan de kant staat. De Duitser wordt vrijdag terugverwacht.

Olympische Spelen: Organisatoren vrezen mensenmassa’s bij olympische vlam

07.23: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio heeft donderdag gezegd dat het de estafette met de olympische vlam in aanloop naar de Spelen vanwege de corona-epidemie tijdelijk opschort als die tot mensenmassa’s langs de route leidt. De tocht van de vlam naar Tokio wordt live op televisie uitgezonden om te voorkomen dat grote groepen mensen langs de weg samendrommen.

Het organisatiecomité hoopt echter wel dat het publiek de atleten die als taak hebben om het olympisch vuur naar Tokio te brengen, zal aanmoedigen door te klappen. „Als opeengepakte bijeenkomsten op straat onverhoopt plaatsvinden, kan de estafette gestopt worden omdat we veiligheid en zekerheid prioriteit geven”, aldus comitébestuurder Yukihiko Nunomura.

De beslissing of de estafette door kan gaan is tot dusver uitgesteld vanwege regionale regelgeving. Sommige districten in Japan roepen op om geen onnodige activiteiten buiten te verrichten. Strengere maatregelen, zoals een estafette zonder toeschouwers behoren ook tot de mogelijkheden. Waarvoor uiteindelijk gekozen wordt, zal afhankelijk zijn van het verloop van de epidemie in Japan, aldus de organisatoren.

De weerstand tegen de Olympische Spelen in Japan lijkt de laatste tijd toe te nemen. Steeds meer Japanners zien de gezondheidsrisico’s van een massaal sportevenement niet zitten.