FC Volendam klimt dankzij zege over Cambuur heen

Volendam kende een droomstart tegen de ploeg van debuterend trainer Sjors Ultee. Al na tien minuten stond er een 0-2 stand op het scorebord. Bilal Ould-Chikh rondde overtuigend af na een goede aanval over veel schijven. Een dikke minuut later vond Robert Mühren via de onderkant van de lat het, nadat hij de bal over de uitkomende doelman João Virgínia heen.

Ultee besloot al snel zijn eerste wissels toe te passen en haalde na een halfuur Sai van Wermeskerken en Marco Tol naar de kant. Dat leek wat effect te hebben, want Cambuur werd dreigender en was uit een vrije trap een keer dicht bij de aansluitingstreffer. Filip Stankovic pakte de vrije trap van Daniel van Kaam, waarna hij met enig geluk ook de niet te missen rebound van Leon Bergsma keerde.

In de tweede helft was het veel eenrichtingsverkeer richting de Volendamse goal, maar veel groot gevaar leverde dat niet op. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd aan de andere zijde definitief beslist. Henk Veerman zette zijn kruin tegen een vrije trap, die bij de tweede paal binnenviel.

Volendam komt door de zege op negen punten, een meer dan Cambuur er tot dusver heeft verzameld.