Verbaasde De Bruyne man van de wedstrijd: ’Misschien komt het door mijn naam’

Kevin De Bruyne. Ⓒ ProShots

De Belgische sterspeler Kevin De Bruyne was na de benauwde zege op Canada (1-0) nogal verbaasd toen hij de trofee voor de ’man of the match’ in zijn handen kreeg gedrukt. De middenvelder van Manchester City kon zich in de eerste groepswedstrijd op het WK niet onderscheiden, maar de FIFA riep hem toch uit tot beste speler. „Misschien komt het door mijn naam”, zei De Bruyne.