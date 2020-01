Steven Bergwijn op Instagram: Media verdraaiden alles

„Goedenavond PSV-fans. Er is een hoop over mij geschreven. Ik vind het erg jammer dat het zo is gegaan”, begint Bergwijn zijn boodschap. „Er is niks van waar. Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen. Ik ben een jongen van de club en PSV zit in mijn hart.”

Bergwijn nam telefonisch contact op met Ernest Faber en deed de trainer het verzoek hem buiten de wedstrijdselectie te laten. Dat in verband met de concrete interesse van Tottenham Hotspur.

„De media verdraaien alles. Ik heb inderdaad de trainer gebeld en verteld dat er dingen spelen. We hebben goed gesproken en hij heeft me succes gewenst”, vervolgt Bergwijn. „Alles is netjes volgens plan gegaan. Ik vind het jammer dat ik nu naar buiten word gebracht als een matennaaier.”