Welten slaat EK over om rust te nemen

Bondscoach Paul van Ass gaf na de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland al aan dat Welten niet in aanmerking zou komen voor zijn selectie. Het was al bekend dat de speelster langere tijd met fysieke klachten kampte. Daarbij tekende de oefenmeester wel aan dat ze na afloop van het EK weer gewoon in beeld is voor een selectie.

Welten werd in 2021 voor de derde keer in haar loopbaan olympisch kampioen. Ze heeft met Oranje ook al drie wereldtitels veroverd. In april liep ze een hamstringblessure op. Aanvankelijk leek het EK niet in gevaar te komen. Welten deed de voorbije periode ook niet met Oranje mee in de wedstrijden om de Pro League.