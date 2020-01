Arteta: ’Ik wil dat Aubameyang blijft’

De spits uit Gabon is met dertien doelpunten de topschutter van de ploeg die dit seizoen in de Premier League wederom tegenvallend presteert. Aubameyang wil volgens Engelse media graag naar een club waarmee hij in de Champions League kan spelen, maar Arteta sluit een winters vertrek van de spits uit.

„Ik wil er niet eens aan denken dat ’Auba’ weg gaat. Ik wil hem hier hebben”, zei Arteta een dag na de zege op Manchester United (2-0). De ’Gunners’ stegen daardoor in de Premier League naar de tiende plaats. Ze zijn wel ver verwijderd van een plek in de top 4, die recht geeft op een ticket voor de Champions League.

Arteta hoopt ook dat Granit Xhaka blijft. De Zwitserse middenvelder leek naar Hertha BSC te verhuizen, maar stond tegen United ’gewoon’ weer in de basis. „We hebben een gesprek gehad, omdat ik zijn gevoelens wilde weten. Ik heb hem verteld dat we hem als club steunen. We hebben hem nodig.”