PSV en Spurs akkoord over Bergwijn

Bergwijn komt daarmee onder de vleugels van manager José Mourinho terecht bij een topclub in de Premier League. Ook al staat de Champions League-finalist van vorig seizoen momenteel op een zesde plaats.

Voor Bergwijn komen met zijn definitieve transfer een aantal roerige dagen ten einde, die hem niet onberoerd hebben gelaten. Dat liet hij zondagavond via zijn Instagram-account al weten. De international was zondagmiddag, na het bekend worden van een op handen zijnde verkoop, binnen enkele uren de Kop van Jut bij een deel van de PSV-aanhang. Deze dacht dat hij geweigerd heeft om voor de club uit te komen in het duel met FC Twente (1-1). De speler maakte vanuit zijn hotel zelf in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat hij alles ’keurig volgens plan’ heeft gedaan. Er is overleg geweest en hij heeft netjes met zijn trainer gebeld. Die stond op zijn beurt weer in nauw contact met de leiding van PSV. „Ik heb toestemming gehad van Ernest Faber om niet te spelen.”

Bergwijn, sinds zijn dertiende speler van PSV, laat weten dat de club altijd in zijn hart blijft zitten, maar dat hij nu dolgraag een grote stap wil maken. Dat is nu definitief de transfer naar Londen geworden, naar de club van José Mourinho. Zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen, die samen met zijn zoon Nathan de Oranje-international begeleidt, heeft vorige week al een goed onderhoud gehad met Mourinho én Spurs-voorzitter Daniel Levy. Dat bevestigden bronnen rond de Engelse club.

Eindhovenaren hebben miljoenen keihard nodig

De pas 22-jarige Bergwijn levert PSV nu een bedrag van tientallen miljoenen euro’s op. Geld dat de Eindhovenaren keihard nodig hebben in een seizoen zonder Champions League-voetbal. Gelet op de sportieve problemen van dit moment is er een reële kans dat er ook komend seizoen geen ticket komt voor de Champions League.

Bergwijn zelf heeft zich altijd met de volle honderd procent ingezet voor PSV en dat onderstreepte hij zondagavond nog eens. Hij maakte geen oorlog toen het Spaanse Sevilla hem afgelopen zomer wilde inlijven, en er interesse was van Ajax. Hij verlengde zelfs zijn contract tot en met medio 2023. De sterspeler was het niet eens met het ontslag van trainer Mark van Bommel halverwege december, maar hield zich ook toen op de vlakte in het belang van de club en schikte zich in zijn rol als werknemer.

Bergwijn in actie in het verloren bekerduel met NAC Breda. Ⓒ BSR Agency

De multifunctionele aanvaller maakte in 2011 de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van PSV. Bergwijn debuteerde in de Eredivisie op 10 mei 2015 in een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Dit seizoen was hij in zestien competitieduels goed voor vijf goals en tien assists. Met PSV werd hij drie keer kampioen en won hij een keer de Johan Cruijff Schaal.