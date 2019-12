Sparta haalt linksback Pinto weg bij Fortuna Sittard

De Rotterdamse club neemt de 26-jarige linkervleugelverdediger over van Fortuna Sittard. Pinto ondertekent bij Sparta een contract tot de zomer van 2021 met een optie om de verbintenis met nog een jaar te verlengen.

„Het is al langer bekend dat we een extra linksback willen toevoegen aan de selectie. Met Michael halen we een speler binnen die beschikt over een winnaarsmentaliteit die bij Sparta past. Daarnaast heeft hij al flink wat ervaring opgedaan. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook in andere competities”, zegt Henk van Stee, technisch manager van Sparta.

Pinto kwam dit seizoen zeven competitiewedstrijden in actie voor Fortuna, voor het laatst eind september tegen uitgerekend Sparta. Daarna voetbalde hij vanwege een blessure niet meer.