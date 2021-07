Live Tour: Alaphilippe met mooi gezelschap in aanval richting Mont Ventoux

Volg de etappe hier op de voet.

Voorbeschouwing Eetappe 11: Sorgues - Malaucène 198,9 km

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag Boogerd, die twee etappes won en als vijfde eindigde in de Tour van 1998.

Na vijf jaar keert de Mont Ventoux woensdag terug in de Tour de France. Op de bekende berg in de Provence werd vaak geschiedenis geschreven. In 2016 was de aankomst tumultueus met onder meer een val van Chris Froome. De Brit moest zonder ploegleiderswagen in de buurt zelfs een stuk lopen in afwachting van een nieuwe fiets.

Op dergelijk spektakel, veroorzaakt omdat Froome op een te kort voor hem rijdende motor botste, zit de Tour-directie niet te wachten. Geschiedenis moet dit jaar worden geschreven door het feit dat de Ventoux twee keer moet worden beklommen. De finish ligt overigens niet op de top, maar volgt na een afdaling van ruim 20 kilometer.

Erik Breukink en Michael Boogerd blikken dagelijks vooruit op de etappe van de dag. Ⓒ DE TELEGRAAF

Met de Sloveen Tadej Pogacar stevig in het geel vertrekt het peloton om 12.00 uur vanuit Sorgues. Na twee cols van de vierde categorie volgt halfweg koers de Col de la Liguière, een klim van de 1e categorie. De eerste beklimming van de Ventoux, vanuit Sault, is in diezelfde categorie ingedeeld. De tweede keer dat de renners naar boven fietsen op de ’Reus van de Provence’, ditmaal vanuit Bédoin, is een klim van de buitencategorie. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.

"De Mont Ventoux is en blijft gewoon een killer"

„Mijn persoonlijke gevoel bij de Ventoux? Dat het een lastige berg is, haha. Ik heb er altijd een beetje een haat-liefdeverhouding mee gehad. De eerste keer dat ik hem omhoog reed was in 1998 tijdens de Dauphiné. Toen werd ik zesde, maar daarna ging het vaak slechter. De weg is meteen steil in het bos en met name rechtuit, er zijn weinig bochten. Op de kale vlakte herstelde ik altijd wel, daar ging het me beter af, maar het is en blijft gewoon een killer.”

Het profiel van de elfde etappe. Ⓒ Le Tour

Boogerd rekent op een dubbele strijd in de rit naar (en over) de ’maan’. „De redelijke klimmers met een grote achterstand in het klassement gaan ongetwijfeld aanvallen en dan wordt het afwachten hoeveel ruimte ze krijgen van de toppers. Het zou kunnen dat enkele klassementsrenners zelf willen winnen. Door de dominantie van Pogacar in de strijd om het geel is een ritzege des te interessanter geworden.”

De te verwachten namen? Wout Poels en Nairo Quintana natuurlijk. „Zij zijn bijna verplicht om aan te vallen. De aankomst is niet bergop, maar er zijn vandaag wel veel punten te verdienen. Het is een ideale dag voor de mannen van het bollenklassement.”

