’Als Mathieu van der Poel z’n dag heeft, kan hij winnen hoe hij wil’

Mathieu van der Poel na winst op het NK vorig jaar. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Weer met z’n allen tegen Mathieu. Dat is het geluid dat in het profpeloton rondzingt aan de vooravond van de Nederlandse titelstrijd op de VAM-berg. Van der Poel, regerend wielerkampioen, is niet langer gewoon de grootste kanshebber, maar wordt door iedereen weggezet als de ‘torenhoge favoriet’, ‘de ver boven alles uitstekende’, ‘in top-, topvorm’ verkerende alleskunner.