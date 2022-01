FC Utrecht wint eenvoudig bij Sparta

De spelers van FC Utrecht kwamen met een speciaal shirt het veld op. De selectie wilde Naoki Maeda op die manier een hart onder de riem steken. De Japanner werd deze winter gehuurd, maar zijn periode in de Domstad lijkt beperkt te blijven tot elf speelminuten nadat hij vorige week tegen Ajax zwaar geblesseerd raakte.

Zonder de rechtsbuiten kwam Utrecht al na twaalf minuten op voorsprong. Sander van de Streek vond Anastasios Douvikas en de spits maakte zijn eerste Eredivisie-treffer sinds eind september. Sparta herstelde zich wel gedurende de eerste helft, maar had moeite om tot grote kansen te komen.

Na rust sloeg Utrecht snel voor een tweede keer toe. Othmane Boussaid miste na een minuut al de kans op de 0-2, maar amper zestig tellen later speelde hij Mimoun Mahi aan en hij wist wel te scoren. Sparta had weinig in de melk te brokkelen en het was wachten op de 0-3. Die viel een kwartier voor tijd, toen Van de Streek binnentikte na een lage voorzet van Moussa Sylla.

Door de overwinning loopt nummer zeven FC Utrecht weer iets in op Vitesse en AZ, die dit weekend allebei puntenverlies leden. Sparta blijft zestiende in de Eredivisie.