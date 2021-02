Mitchell Burgzorg rappend door coronatijd: ’Vreselijk gelachen met Andy van der Meijde’

Richard Sijmons: TAV Amsterdam Sport: Mitchell Burgzorg: Voetballer bij afc Ajax zaterdag 3e divisie Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - Wordt het zijn doorbraak als rapper of gaat Mitchell Burgzorg wellicht iets doen in de tv-wereld? De voormalige profvoetballer, die tegenwoordig speelt bij de zaterdagamateurs van Ajax in de Derde Divisie zaterdag, hoopt op één van de twee. In de nieuwe tv-commercial van Toto, sponsor van de populaire voetbaltalkshow Veronica Inside, heeft Burgzorg een belangrijke rol als rapper. Als rapper Priester dist hij, volgens de bekende tv-analist René van der Gijp, ’Koning Toto’ Andy van der Meijde.