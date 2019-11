Menner Chardon: ’Ik bestel niet snel paardenbiefstuk’

Bram Chardon houdt van het leven op de manege in Schipluiden, maar is bijna de helft van het jaar elders op de wereld voor wedstrijden en clinics. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Er is meer dan sport alleen. Ook voor Bram Chardon, topmenner die momenteel gedeeld derde staat in de wereldbeker vierspannen. Elke week in ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, verrassende ontboezemingen van onze nationale topsporters.