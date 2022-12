Kosovaars voetbaltalent (17) overlijdt aan hartaanval tijdens wedstrijd

De zeventienjarige Erion Kajtazi, een beloftevolle speler uit Kosovo, is zaterdag in Prizren overleden na een hartaanval tijdens een wedstrijd in het jeugdkampioenschap tussen zijn club Trepça ‘89 en A&N. Dat hebben de Kosovaarse federatie en de club uit Mitrovica bekendgemaakt.