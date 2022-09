Drie Nederlanders op lijst grootste voetbaltalenten ter wereld

Twee Nederlandse talenten staan onder contract bij een Nederlandse club. Gabriel Misehouy van Ajax en Mike Kleijn die bij Feyenoord speelt. Volgens de krant heeft Feyenoord meer getalenteerde spelers in zijn gelederen zoals Antoni Milambo en Jaden Slory, maar die hebben de lijst niet gehaald.

Door voetbalkenners wordt Misehouy beschreven als ’een wonderkind’, weet The Guardian te melden.

Het derde Nederlandse voetbaltalent in de ogen van The Guardian is Julian Rijkhoff. De talentvolle spits voetbalt bij Borussia Dortmund en heeft een verleden bij Ajax. In januari van 2021 vertrok hij naar Duitsland. „Neem een jonge spits met blond haar die een bak vol doelpunten maakt voor Borussia Dortmund en vergelijkingen met Erling Haaland zullen onvermijdelijk zijn”, aldus The Guardian.

