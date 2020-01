’AZ moet minimaal tweede plaats behouden’

Ook al zaten er vier weken tussen de twee verliespartijen. „Maar het voelt gewoon als twee nederlagen achter elkaar en dat is pijnlijk”, stelde Calvin Stengs, die de riante voorsprong op de achtervolgers van voor de jaarwisseling stilaan ziet slinken. En de titelaspiraties kunnen voorlopig even de ijskast in. Stengs:

„Ik denk dat bijna niemand van ons heeft uitgesproken dat we voor het kampioenschap zouden gaan. Wij moeten vooral naar onszelf kijken en zorgen dat we snel weer eens gaan winnen. Want de tweede plaats willen we koste wat het kost wel vasthouden”, aldus de 21-jarige international.