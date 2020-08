Ajax zeker van groepsfase Champions League dankzij finaleplek Bayern München

Olympique Lyon was de enige club die het ticket voor de groepsfase nog kon wegkapen voor de neus van de Amsterdammers, maar dan hadden de Fransen het miljoenenbal moeten winnen. Omdat Bayern München in de halve finale met 2-0 te sterk was, is dat vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

En dus is er opluchting in Amsterdam. Niet alleen vanwege de gegarandeerde miljoenen, maar ook omdat de Ajax-spelers zich komend seizoen opnieuw kunnen ontwikkelen op het hoogste Europese podium.

Ajax wist de laatste twee seizoenen via de voorronden de groepsfase van de Champions League te bereiken. De club verdiende twee jaar geleden 90 miljoen euro met het bereiken van de halve finale.

Ajax werd het afgelopen seizoen in de groepsfase uitgeschakeld, maar verdiende toch nog ruim 55 miljoen euro aan premies, tv-gelden en recettes. Ajax bereikte zes jaar geleden voor het laatst de groepsfase van de Champions League zonder dat het voorronden moest overleven.

AZ

De groepsfase van de nieuwe editie van de Champions League gaat op 20 oktober van start. AZ kan zich nog via de voorronden kwalificeren. De club uit Alkmaar stuit woensdag 26 augustus op het Tsjechische Viktoria Plzen in de tweede voorronde.