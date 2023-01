PEC Zwolle profiteert van misstap Heracles en neemt afstand aan kop ’KKD’

PEC kwam na een klein half uur voetballen op voorsprong via Younes El Idrissi. In de tweede helft gaf de ploeg van Dick Schreuder echter pas echt gas, al moest het eerst de gelijkmaker van Rick Dekker slikken. Apostolos Vellios, Lennart Thy en Dean Huiberts lieten er echter geen twijfel over bestaan wie momenteel de dienst uit maakt in de KKD.

Heracles kon in Eindhoven geen kleur bekennen en verloor van de plaatselijke FC. Die nederlaag was opmerkelijk te noemen, want Heracles kwam een kwartier voor tijd met een man meer te staan en enkele minuten later ontstond er zelfs een overtalsituatie van twee spelers. Evan Rottier en Charles-Andreas Brym werden namelijk kort na elkaar met rood van het veld gestuurd. Desalniettemin trok de ploeg van Rob Penders de voorsprong, die was verdiend via een treffer van diezelfde Rottier voor rust, over de streep. FC Eindhoven sloeg in de slotfase van het duel overigens nog wat roder uit, doordat ook assistent-trainer Pascal Maas werd weggestuurd.

Spektakel in De Vliert

FC Den Bosch en MVV maakten er in De Vliert een waar spektakel van. De Maastrichtenaren begonnen het duel met een zeer opmerkelijke eigen goal van Leroy Labylle. Ruben van Bommel maakte nog voor rust gelijk namens de Limburgers, maar via goals van Tomas Kalinauskas en Anass Ahannach leken de punten al kort na rust in De Vliert te blijven. MVV maakte kort voor tijd nog de aansluitingstreffer, en at Den Bosch in de 95e minuut vervolgens helemaal de kaas van het brood: 3-3.

VVV en ADO schoten allebei weinig op met het 0-0 gelijkspel in De Koel, terwijl NAC Breda in eigen huis flink uithaalde tegen Jong AZ: 5-1.

Roda JC versloeg FC Dordrecht door een treffer van Bryan Limbombe, en Almere City boekte diezelfde minimale zege bij Telstar. Helmond Sport en Jong Ajax deelden de punten: 1-1. Bij de Amsterdammers nam Michel Kreek de honneurs waar voor John Heitinga, die komend weekend de leiding heeft over de hoofdmacht van Ajax.