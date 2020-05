VVV laat zeven spelers gaan, Haye tekent bij NAC

Van Ooijen (28) speelde twee seizoenen in het geel-zwart en maakte zeven doelpunten, de Engelsman Cattermole (32) kwam vorig jaar over van Sunderland en speelde elf duels in de eredivisie.

VVV besloot geen gebruik te maken van de mogelijkheid om het contract van de Amerikaanse aanvaller Haji Wright te verlengen. Ook de huurlingen Jerome Sinclair (Watford), John Yeboah (VfL Wolfsburg), Thomas Bruns en Oussama Darfalou (beiden Vitesse) vertrekken uit Venlo. VVV besloot vorige week wel om de gehuurde verdediger Roy Gelmi definitief over te nemen van de Zwitserse club FC Thun.

Haye

Thom Haye voetbalt ook volgend seizoen bij NAC Breda. De club uit de Keuken Kampioen Divisie huurde de 25-jarige middenvelder sinds de winterstop al van ADO Den Haag. Haye tekent nu een contract voor drie jaar in Breda.

Haye kwam, tot de competitie vanwege het coronavirus werd afgebroken, tot zes optredens bij NAC. Hij stond sinds de zomer van 2019 onder contract bij ADO dat hem contracteerde nadat zijn contract bij het Italiaanse Lecce was ontbonden. Daarvoor was hij actief voor AZ en Willem II.

De Graafschap

De Graafschap heeft de contracten met Frank Olijve, Stef Nijland, Gregor Breinburg en Matthijs van Nispen niet verlengd. Dat laat de club dinsdag weten. Van deze spelers loopt de huidige verbintenis af.

„Wij moeten in deze fase heel scherp kijken naar alle kosten” , zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede, verwijzend naar de gevolgen van de coronacrisis. „Dat doen wij ook bij de samenstelling van de selectie.”

Eerder legde de club uit de eerste divisie middenvelder Elmo Lieftink en aanvaller Joey Konings voor de komende seizoenen vast. De Graafschap heeft verder het aflopende contract met Mo Hamdaoui met een seizoen verlengd.