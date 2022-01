Noa Lang oneens met mislopen Gouden Schoen: ’Iedereen weet wie de beste is: ik’

De Nigeriaan werd met 33 goals vorig seizoen topscorer van België. „ Ik gun het hem. Als je zoveel goals maakt, is dat een topprestatie. Alleen, als je naar de statistieken kijkt (zes goals en tien assists in twintig Jupiler Pro League-wedstrijden voor de winterstop, elf goals en zeven assists in het voorjaar, red.), zijn mijn cijfers beter”, aldus Lang in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De kans is groot dat Lang zijn eerste en gelijk ook de laatste kans heeft gemist om de prijs te winnen: De 22-jarige international wil graag de volgende stap in zijn carrière maken. „Ik ga heel eerlijk zijn: de kans is groot dat ik vertrek.”