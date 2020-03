Ten Hag: ’De creatieve spelers moeten weer in vorm komen’

„We gaven de vrije trap onnodig weg, het was totaal geen gevaarlijke situatie. We kwamen afspraken niet na die we hebben bij dit soort vrije trappen. Dan krijg je dit”, aldus Ten Hag over het openingsdoelpunt van Sander van de Streek in de 33e minuut.

Na een overtreding van Edson Alvarez op Van de Streek benutte Simon Gustafson na rust een strafschop. Ten Hag: „We hadden de wedstrijd neutraal moeten houden. Nu speelden we ze in de kaart.”

De trainer van Ajax geeft de moed niet op. „We hebben verloren door hele naïeve fouten, dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Zondag tegen AZ was het vertrouwen even weg, maar vandaag konden we wel weer druk zetten en zag ik weer een bepaalde rust in ons spel. Nu moeten we van daaruit weer kansen gaan creëren en doelpunten gaan maken.”

Ten Hag verwees ook naar de spelers die net terug zijn van blessures. „Daley Blind, Hakim Ziyech, Quincy Promes. Die jongens hebben aardig wat gemist en zijn nu weer bezig met minuten maken. Nu moet ook de vorm bij de creatieve spelers weer terugkomen. Het gaat natuurlijk niet briljant, maar ik zie wel verbetering.”