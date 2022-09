Becker blijft goud waard voor koploper Union Berlin

Union Berlin ontving VfL Wolfsburg en, zoals wel vaker dit seizoen, toonde Sheraldo Becker zijn klasse bij de hoofdstedelingen. Zo’n tien minuten na rust leverde hij de assist bij de openingstreffer van Jordan Pefok, waarna hij een kwartier voor tijd zelf voor 2-0 zorgde. Bij Wolfsburg speelde Micky van de Ven de hele wedstrijd.

Het was alweer de zesde seizoenstreffer van Becker (27), oud-speler van ADO. De aanvaller neemt daarmee de bovenste plek op de topscorerslijst in.

Stroeve start Bayern

Het is voor Bayern al de vierde keer dit seizoen dat het puntenverlies lijdt. De recordkampioen speelde ook al drie keer gelijk.

Bayern startte met Matthijs de Ligt en voormalig Ajacied Noussair Mazraoui in Augsburg. Ryan Gravenberch bleef de hele wedstrijd op de bank.

De Ligt in duel met Berisha van Augsburg. Ⓒ ANP/HH

De thuisploeg kwam in de tweede helft op voorsprong via Mërgim Berisha. De aanvaller schoot in de 59e minuut binnen na terugleggen van Iago. Bayern kreeg daarna kansen via Leroy Sané en invaller Marcel Sabitzer, maar kon niet meer voor de gelijkmaker zorgen.

Nagelsmann niet ter discussie

De positie van trainer Julian Nagelsmann staat bij het geplaagde Bayern niet ter discussie. Directeur Oliver Kahn blijft overtuigd van de kwaliteiten van de 35-jarige Nagelsmann, ondanks de nederlaag bij Augsburg.

„We zijn niet bezig met andere coaches”, zei Kahn bij het traditionele bezoek van Bayern aan het Oktoberfest in München. „Natuurlijk zijn we allemaal ontevreden en in een slechte bui. Maar we moeten ervan uitgaan dat we tegen Bayer Leverkusen weer vol in de aanval gaan.” Dat is de eerste tegenstander van Bayern na de interlands, een periode die volgens Kahn voor rust moet gaan zorgen bij de Duitse topclub.

Kopzorgen bij Nagelsmann tijdens de wedstrijd van Bayern in Augsburg. Ⓒ ANP/HH

Borussia Dortmund volgt Union op de voet, na zaterdag al de derby met Schalke 04 met 1-0 te winnen. De ploeg uit Gelsenkirchen, met Sepp van den Berg in de verdediging, hield lang stand in het Signal Iduna Park in Dortmund.

De thuisploeg, waar Donyell Malen was gestart en na ruim een uur werd gewisseld, sloeg in het laatste kwartier alsnog toe. Invaller Youssoufa Moukoko kopte binnen op aangeven van Marius Wolf. Dortmund raakte in de eerste helft wel Marco Reus kwijt. Die viel geblesseerd uit.

Dortmund heeft na acht wedstrijden 15 punten, drie meer dan de titelverdediger uit München.

Bayer Leverkusen speelde in eigen huis gelijk tegen Werder Bremen (1-1). Eintracht Frankfurt moest op bezoek bij VfB Stuttgart en won ruim (1-3).