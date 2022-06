Jonk zet handtekening onder nieuw contract bij FC Volendam

„Met de promotie naar de Eredivisie is ons eerste doel behaald, maar we zijn er nog lang niet”, zegt de oud-international van Oranje. „De Eredivisie gaat niet alleen veel meer van onze spelers en staf vragen, ook de club als geheel kan en moet nog veel stappen zetten voordat onze basis stevig genoeg is. Dat is ook logisch bij een meerjarenplan. Nu wacht ons een mooie nieuwe uitdaging en daar kijk ik naar uit.”

In het nieuwe contract van Jonk is een optie voor nog een seizoen opgenomen. De oud-speler van FC Volendam, Ajax, Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday werkt sinds 2019 bij Volendam. Zijn ploeg eindigde afgelopen seizoen achter FC Emmen als tweede in de Keuken Kampioen Divisie en keerde daardoor na dertien jaar terug op het hoogste niveau.