Georgische bondscoach Willy Sagnol: ’Verloren van een van de beste teams ter wereld’

„Ik denk dat we vandaag een veel sterkere tegenstander troffen”, aldus de bondscoach op de website van de Georgische voetbalbond. Toch was Sagnol ontevreden over de kansen die zijn ploeg, vooral in de eerste helft, niet heeft benut. „We hadden een paar grote mogelijkheden om te scoren en ik denk dat we op zijn minst een doelpunt hadden verdiend.”

„Nederland heeft een van de sterkste teams ter wereld. Toch kan ik moeilijk tevreden zijn. Deze wedstrijd bewijst opnieuw dat je spelers nodig hebt die honderd procent betrokken zijn bij het project om succes te kunnen hebben.”

De Franse oud-international is kritisch op zijn ploeg. „Om goede resultaten te halen, heb je spelers nodig die tot het einde blijven gaan. Vandaag was dat niet het geval, daar ben ik niet blij mee.”

