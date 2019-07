Dubbele domper Astana in Tour

Jakob Fuglsang (m) ziet er gehavend uit en moet de Tour de France verlaten. Ⓒ AFP

NÎMES - Wielerploeg Astana heeft op één dag twee renners zien afhaken in de Tour de France. Kopman Jakob Fuglsang kwam in de zestiende etappe ten val en moest direct opgeven. Zijn ploeggenoot Luis León Sánchez haalde de finish in Nîmes wel, maar hij besloot enkele uren later de ronde te verlaten vanwege rugklachten.