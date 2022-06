Waterpolosters vliegen uit de startblokken op WK

De Griekse bondscoach Evangelos Doudesis van Nederland greep het duel aan om ook veel jonge speelsters in actie te laten komen. Hij kon vooral tevreden zijn over de eerste helft van het eenzijdige duel. Simone van de Kraats maakte vijf doelpunten voor Oranje.

De Verenigde Staten en Zuid-Afrika zijn de andere tegenstanders van Nederland in de poule. Het duel tussen die ploegen eindigde in een zege van 24-2 voor Amerika, de regerend wereld- en olympisch kampioen. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor de kwartfinales. De nummer 2 en 3 van de groep strijden verder in een tussenronde.

De marge bij de ruime zege zit overigens nog ver onder die van het Nederlandse record. In 1988 werd er al eens met 41-1 van Noord-Korea had gewonnen. Vorig jaar op de Olympische Spelen werd Zuid-Afrika met 33-1 verslagen.