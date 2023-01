83 wereldbekerzeges Mikaela Shiffrin schrijft geschiedenis en verbreekt illuster skirecord van Lindsey Vonn

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Mikaela Shiffrin Ⓒ ANP/HH

KRONPLATZ - De Amerikaanse Mikaela Shiffrin is nu in haar eentje de beste skiester aller tijden in de wereldbeker. Ze boekte op de reuzenslalom van het Italiaanse Kronplatz haar 83e zege. Ze deelde het oude record van 82 overwinningen met landgenote Lindsey Vonn.