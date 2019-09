Zoon van voetballegende Cafu overleden

Danilo Feliciano de Moraes overleed op 30-jarige leeftijd aan een hartstilstand toen hij een potje aan het voetballen was. De man werd nog in allerijl naar een ziekenhuis gebracht in Sao Paulo, maar medische hulp mocht niet meer baten.

De 49-jarige Cafu was in 2002 de laatste Braziliaan die als aanvoerder de wereldbeker in ontvangst mocht nemen. In Yokohama versloeg Brazilië destijds Duitsland met 2-0. Ook in 1994 was Cafu erbij toen de Goddelijke Kanaries wereldkampioen werden.