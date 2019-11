RKC en Emmen stelen show in Elftal van de Week

Niet PSV, maar AZ meldt zich als eerste achter koploper Ajax. In ’eigen huis’ wisten de Alkmaarders FC Twente met 3-0 te verslaan. Owen Wijndal toonde met zijn aanvallende spel als moderne back zijn klasse en ook centrale verdediger Pantelis Hatzidiakos was belangrijk met het openingsdoelpunt. Het leverde hen respectievelijk een 8 en een 7,5 op.

Aangever en afmaker

Ajax deed vrijdagavond goede zaken in Zwolle en stond na 20 minuten al met 0-3 voor. Uiteindelijk hadden de Amsterdammers toch moeite met PEC. In de slotfase viel de beslissing: 2-4.

Quincy Promes (l) en Hakim Ziyech sluiten elkaar in de armen. Ⓒ ANP Sport

Quincy Promes (7,5) en Hakim Ziyech (8) eisten een hoofdrol op. Promes was tweemaal trefzeker en toonde zich een ware afmaker. De Marokkaanse international was als aangever bij drie Ajax-doelpunten betrokken.

Eerste zege en de weg omhoog

In Waalwijk moesten ze er maar liefst twaalf speelrondes op wachten, maar de eerste overwinning van het seizoen is een feit. Sylla Sow opende in eigen huis de score tegen Heracles en scoort, naast een fraaie treffer, ook een mooi rapportcijfer: 8. Dit cijfer deelt de aanvaller met zijn teamgenoot onder de lat. Etienne Vaessen hield zijn doel schoon.

Sylla Sow (l) viert zijn doelunt tegen Heracles. Ⓒ ANP Sport

FC Emmen blijkt in eigen huis een pittige tegenstander. De club behaalde namelijk al zijn punten (13) op De Oude Meerdijk. Dit keer werd Vitesse over de knie gelegd (2-1). Uitblinkers bij Emmen waren Keziah Veendorp (7,5) en Nikolai Laursen (8).

Elfal van de Week

Het volledige Telesport Elftal van de Week:

Etienne Vaessen (RKC - 8); Sean Klaiber (FC Utrecht - 7,5), Keziah Veendorp (Emmen - 7,5), Pantelis Hatzidiakos (AZ - 7,5), Owen Wijndal (AZ - 8); Bryan Smeets (Sparta - 7,5), Hakim Ziyech (Ajax - 8), Sander van der Streek (FC Utrecht - 8); Quincy Promes (Ajax - 7,5), Sylla Sow (RKC - 8), Nikolai Laursen (Emmen - 8).

Voetballer van het Jaar

In het Voetballer van het Jaar-klassement gaat AZ-smaakmaker Calvin Stengs nog steeds aan kop. Daley Blind, de leider in de defensie van Ajax, heigt de kersvers geselecteerde Oranje-international in de nek.

Hakim Ziyech staat op een derde plaats en deelt deze met Donyell Malen (PSV) en Bryan Smeets. Teun Koopmeiners (AZ) en Remko Pasveer (Vitesse) staan in de buurt van de top vijf.