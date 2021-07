PSV doelpuntloos tegen VfL Osnabrück

Daarbij is duidelijk dat de coach voor een meer centrale rol opteert in het geval van Mario Götze, die net als eerder deze week de tweede spits was naast, of eigenlijk ’onder’ Eran Zahavi. De Israëliër krijgt zo meer een middenvelder om zich heen en meer ruimte in balbezit, waar vorig seizoen is gebleken dat PSV fases op zijn best was met Götze in een centrale vrije rol. Het lijkt de bedoeling dat Noni Madueke voorlopig zijn kansen krijgt vanaf de rechterkant (als rechts ’halve tien’).

Nieuweling André Ramalho maakte in de eerste helft tegen de Duitsers centraal achterin een sterke indruk bij PSV. Zowel aan de bal als in de duels en bij het vooruitverdedigen. Al waren de Duitsers natuurlijk nog niet van het niveau dat PSV al snel zal treffen. De grootste kansen waren in het eerste bedrijf uiteraard voor de ploeg van Schmidt, en dan met name Zahavi. De spits miste halverwege de eerste helft kort achter elkaar twee kansen van dichtbij. Yorbe Vertessen was vlak voor rust nog een keer gevaarlijk. Hij schoot na een goede dribbel over. Zijn positie lijkt één van de weinige waar nog twijfel over bestaat richting ’Galatasaray’, indien international Cody Gakpo al fit genoeg blijkt na zijn terugkeer van vakantie komende week. De Eindhovenaren kwamen zelf overigens nauwelijks in de problemen in de eerste 45 minuten.

Na rust stuurde Schmidt negen andere spelers het veld op. Mohamed Ihattaren, in de ’Götze-rol’ rondom Fodé Fofana, miste tegen het uur een kans na slecht uitverdedigen bij de Duitsers. Niet veel later gaf Ihattaren de bal op presenteerblaadje voor Bruma, maar hij miste oog in oog met de Duitse goalie, tot opluchting van de 3.000 toeschouwers. De noeste arbeiders aan Duitse zijde hielden stand, ook omdat PSV na een intensieve trainingsweek niet meer tot een overtuigend slotoffensief kwam.

PSV oefent woensdag nog tegen het Griekse PAOK Saloniki, de ploeg die het afgelopen tegenkwam in de groepsfase van de Europa League. Een week later staat in het eigen Philips Stadion de kraker met Galatasaray al op het programma.

Opstelling PSV eerste helft: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Madueke, Vertessen; Götze, Zahavi.

Opstelling PSV tweede helft: Drommel; Teze, Obispo, Viergever, Oppegard; Sangaré (62. Thomas), Pröpper; Mauro Jr, Bruma; Fofana, Ihattaren.

Van Bommel verliest voor het eerst met VfL Wolfsburg

Mark van Bommel heeft zijn eerste nederlaag als coach van VfL Wolfsburg geïncasseerd. De voormalige PSV-trainer zag zijn ploeg in eigen stadion met 3-0 verliezen van Hansa Rostock, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Van Bommel was de oefencampagne met zijn Duitse club begonnen met een krappe zege (2-1) tegen Erzgebirge Aue, dat in Duitsland eveneens op het tweede niveau speelt.

Van Bommel kan bij Wolfsburg voorlopig niet beschikken over de Belgische aanwinst Aster Vranckx. De 18-jarige middenvelder heeft tijdens de training een spierblessure opgelopen en staat langdurig aan de kant.