Kevin De Bruyne is het spoor bijster: ’Ik ken de regels van hands niet meer’

„Ik ken de regels eerlijk gezegd niet meer”, zuchtte De Bruyne voor de camera’s van Sky Sports. „Ik dacht dat het op de bovenarm géén hands meer was na de laatste wijzigingen. Maar nu is het bijna in het midden van zijn arm. Iedereen ziet dat het op de bovenarm was. Maar ik ken de regels niet meer. Morgen zeggen analisten en de scheidsrechter weer iets anders, het maakt niet uit.”

Is het zo ver gekomen dat zelfs de spelers de regels niet meer weten? „Ik speel nu 12 jaar profvoetbal, en in de eerste negen jaar was er geen enkele reglementswijziging. In de laatste drie jaar volgen de veranderingen elkaar op. Ik snap niet goed waarom. Voetbal is zo’n mooie sport. Maar de personen die de regels maken, zouden mensen moeten zijn die op dit moment in de voetbalwereld actief zijn. Ik weet niet wie ze nu maakt, maar er ontbreekt consistentie.”

Het lijkt erop dat er een vreemd Premier League-seizoen aan zit te komen. Er steekt nog niemand bovenuit en enkele verrassende teams draaien bovenaan mee. De Bruyne is niet verrast. „We hadden zeven dagen voorbereiding. Ik trainde na m’n interlandverplichtingen maar één keer. Wat verwachten mensen van ons? Soms zijn wij ook gewoon moe.”