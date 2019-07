Breukink: Val Thorens Klim van de waarheid

„De lengte en de hoogte maken deze klim heel lastig”, herinnert Breukink zich. „Het is niet een supersteile klim, maar door de lengte is hij vooral slopend. Er komt geen einde aan. Het voordeel is dat er een paar vlakkere gedeeltes en kleine afdalingen in zitten. Daar kun je altijd een beetje herstellen. Ik reed toen echter niet voor de zege of het klassement, maar in een groepje om gewoon op tijd binnen te komen. Wanneer je je limieten opzoekt voelt een klim altijd anders aan.”

Dat de weg naar Val Thorens niet continu blijft stijgen, vindt Breukink een voordeel voor Julian Alaphilippe om zijn klassering in de topdrie te verdedigen. „De meeste klimmen zijn tussen de 12 en 20 kilometer, die blijven voortdurend stijgen. Dan heb je nooit een moment van recuperatie. De echte klimmers komen dan beter tot hun recht. Omdat het de laatste kans van deze Tour is, zal iedereen naar Val Thorens het maximale geven. Dat gaat zijn tol eisen.”