PSV-trainer Schmidt is ’onpasseerbare’ doelman Unnerstall dankbaar

De zege was voor een belangrijk deel te danken aan Lars Unnerstall. De doelman, normaal gesproken tweede keuze achter Yvon Mvogo, hield Volendam in de eerste helft enkele keren van scoren af.

„Hij deed het fantastisch. Met goede reddingen hield hij ons in de wedstrijd”, zei de Duitse trainer Roger Schmidt over zijn landgenoot. „Ik had vooraf ook wel een moeilijke wedstrijd verwacht. De tegenstander was erg gemotiveerd. Het was onze vierde wedstrijd in negen dagen. We hebben een grote selectie. Iedereen moet gezond en fris zijn. Ik denk dat het verstandig was om in de tweede helft een aantal frisse spelers in te brengen om nieuwe energie te brengen.”