Chef de mission Carl Verheijen spreekt van ’gewenst begin’ van Olympische Spelen Marianne Timmer krijgt kippenvel van shorttrackers: ’Je ziet dat ze zoiets moois willen neerzetten’

Door Hans Ruggenberg en Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Niet alles liep volgens plan tijdens het openingsweekeinde van TeamNL bij de Winterspelen, maar desondanks is chef de mission Carl Verheijen uitermate tevreden na twee emotionele dagen in Peking. Het Oranje-doel is rond de twintig plakken. Daarvan zijn er nu twee in de wacht gesleept.