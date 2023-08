Deze tiener verbaasde sprintende Van der Poel: ’Ik had geen lucht meer’

GLASGOW - Het ging deze dag veelvuldig over Mathieu van der Poel, maar ook de zoektocht naar wie er op Montrose Street toch in zijn wiel zat? De 28-jarige vedette scheurde verschillende malen omhoog op de steile pukkel met een stijgingspercentage van 14 procent. Fans keken met open mond naar zijn verschroeiende versnelling, om vervolgens de vraag te stellen wie er in staat was om hem bij te houden. Geen Wout van Aert of Remco Evenepoel, die zondag tijdens de WK-wegrace moeten proberen zijn wiel te houden.

Mathieu van der Poel, met niet ver achter hem met gele helm, de 17-jarige Adria Pericas. Ⓒ ANP/HH